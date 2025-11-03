Пушков указал на обострение Финляндией обстановки у границ с Россией

«Управление маневрами осуществляется в Миккели, всего в 140 км от границы с Россией, где находится штаб-квартира недавно образованного нового регионального командования», — написал он.
Политик отметил, что хотя прямые исторические параллели не всегда возможны, однако логика конфронтации и усиления военного присутствия у российских границ вызывает тревогу. По его словам, Финляндия, недавно присоединившаяся к НАТО, стремится доказать свою значимость в альянсе активными маневрами вблизи российских территорий.
«Напрашиваются аналогии с ситуацией перед Второй мировой войной, когда Финляндия также играла роль опорной страны для антироссийского альянса во главе с гитлеровской Германией», — добавил сенатор.
Президент России Владимир Путин 2 октября сообщил, что присоединение Швеции и Финляндии к НАТО было глупостью. Он отметил, что у РФ никогда не было никаких проблем в отношениях ни с Финляндией, ни со Швецией. В Финляндии всегда было очень много российских туристов, а многие граждане РФ даже приобретали там недвижимость.
Глава МИД РФ Сергей Лавров 26 октября сообщил, что решение властей Финляндии вступить в НАТО было ошибочным. По его словам, Москва рассматривает подобные шаги как ухудшающие региональную стабильность.