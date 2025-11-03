Пушков указал на обострение Финляндией обстановки у границ с Россией

Президент России Владимир Путин 2 октября сообщил, что присоединение Швеции и Финляндии к НАТО было глупостью. Он отметил, что у РФ никогда не было никаких проблем в отношениях ни с Финляндией, ни со Швецией. В Финляндии всегда было очень много российских туристов, а многие граждане РФ даже приобретали там недвижимость.