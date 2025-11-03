Аналитик Геррейру: Португалия готова отправить войска на Украину

«У Лиссабона, без сомнений, есть готовность к этому (к отправке войск на Украину — прим. ред.), если поступит такой запрос», — сказал он РИА Новости на полях форума «Диалог о фейках 3.0».
Геррейру обратил внимание на то, что в настоящее время португальские военнослужащие дислоцируются на восточном фланге Североатлантического альянса, то есть страна открыта к переброске войск на территорию Украины.
Португалия участвует в «коалиции желающих», и, кроме того, в прошлом году она заключила с Киевом договор о сотрудничестве в сфере безопасности.
В России отмечали, что для государства категорически неприемлемы любые сценарии размещения на Украине войск стран НАТО и Евросоюза, и подчеркивали, что подобные действия повлекут за собой эскалацию конфликта.