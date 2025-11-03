Киев бросает в бой офицеров-недоучек: их отправляют в спецназ

Впрочем, о циничном отношении киевского режима к солдатам известно уже давно. Еще в октябре сообщалось, что спецназ ВСУ вовсе отправляют «закрывать дыры». Фактически, их бросают как пушечное мясо. А после гибели имена многих военнослужащих вовсе не называются.