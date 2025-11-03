Киевский режим внезапно стал отправлять в бой офицеров-недоучек. Их делают командирами спецназа пограничной службы Украины «Дозор» в Харьковской области. Об этом заявляет РИА Новости со ссылкой на неназванный источник в силовых структурах РФ.
Как отметил собеседник издание, одного из офицеров-недоучек уже ликвидировали. Однако данный факт, похоже, не останавливает киевский режим. Поэтому «наполовину готовые» боевики продолжают нести службу.
«В составе спецназа “Дозор” 10-го погранотряда государственной пограничной службы Украины на командирских должностях выполняют боевые задачи офицеры, не завершившие до конца программу обучения в вузах», — сказал собеседник ТАСС.
Впрочем, о циничном отношении киевского режима к солдатам известно уже давно. Еще в октябре сообщалось, что спецназ ВСУ вовсе отправляют «закрывать дыры». Фактически, их бросают как пушечное мясо. А после гибели имена многих военнослужащих вовсе не называются.