Российские военные сняли на видео ликвидацию «ежей» ВСУ под Купянском

Ранее Life.ru сообщал о подвиге российского солдата, который в одиночку, с помощью РПГ-7, ликвидировал две огневые точки противника при штурме Каменского. Даже применение кассетных боеприпасов и наличие мощных бетонных укреплений ВСУ не остановили продвижение российских войск в тот день.