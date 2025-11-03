Радий Хабиров рассказал о семье из Башкирии

Артур и Виктория счастливы в браке девять лет. У них трое детей. Восьмилетний Эрнест мечтает стать футболистом, пятилетний Марк любит рисовать, а четырёхлетняя Агата — танцевать. Главная традиция семьи — преемственность поколений. Семья Абсатаровых занимается пчеловодством, дети с ранних лет помогают в этом деле родителям. Вместе каждый год они отправляются в путь с кочевой пасекой.
Абсатаровы — участники районных ярмарок, выступают на фестивалях, состоят в Ассоциации пчеловодов Башкортостана. В 2023 году семья Абсатаровых стала финалистом республиканского молодёжного конкурса «Молодая семья». В 2024 году супруги удостоены нагрудного знака «Союз семей России», а также награды «Семейная слава».
Глава региона пожелал семье Абсатаровых и всем семьям республики мира, добра и достатка.