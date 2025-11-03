Ричмонд
+11°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Радий Хабиров рассказал о семье из Башкирии

«Сегодня в моей рубрике #ЖЗЛ_Башкортостан расскажу о замечательной семье Абсатаровых из села Русский Юрмаш Уфимского района, — написал Глава республики Радий Хабиров в соцсетях. — В этом году они стали победителями Всероссийского конкурса “Семья года” в номинации “Семья — хранитель традиций”.

Источник: Радий Хабиров, Vk / Радий Хабиров, Vk

Артур и Виктория счастливы в браке девять лет. У них трое детей. Восьмилетний Эрнест мечтает стать футболистом, пятилетний Марк любит рисовать, а четырёхлетняя Агата — танцевать. Главная традиция семьи — преемственность поколений. Семья Абсатаровых занимается пчеловодством, дети с ранних лет помогают в этом деле родителям. Вместе каждый год они отправляются в путь с кочевой пасекой.

Абсатаровы — участники районных ярмарок, выступают на фестивалях, состоят в Ассоциации пчеловодов Башкортостана. В 2023 году семья Абсатаровых стала финалистом республиканского молодёжного конкурса «Молодая семья». В 2024 году супруги удостоены нагрудного знака «Союз семей России», а также награды «Семейная слава».

Глава региона пожелал семье Абсатаровых и всем семьям республики мира, добра и достатка.