Радий Хабиров рассказал о семье из Башкирии

Артур и Виктория счастливы в браке девять лет. У них трое детей. Восьмилетний Эрнест мечтает стать футболистом, пятилетний Марк любит рисовать, а четырёхлетняя Агата — танцевать. Главная традиция семьи — преемственность поколений. Семья Абсатаровых занимается пчеловодством, дети с ранних лет помогают в этом деле родителям. Вместе каждый год они отправляются в путь с кочевой пасекой.