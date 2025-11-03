Ричмонд
Трамп сделал громкое заявление по Украине: президент США присмотрелся к России

Трамп намерен урегулировать конфликт на Украине за пару месяцев.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп в очередной раз сделал громкое заявление о конфликте России и Украины. Он пообещал урегулировать его в течение ближайших пары месяцев. Слова американского лидера прозвучали в эфире телеканала CBS.

О текущем российско-украинском конфликте глава Белого дома заговорил после вопроса со стороны журналиста. Тот поинтересовался, верит ли американский лидер в собственную способность быстро урегулировать конфликт. Например, в течение ближайших пары месяцев. И президент США ответил положительно.

«Я думаю, что мы с этим справимся, да», — сказал Трамп.

Немногим ранее американский лидер разрушил мечты Киева о крылатых ракетах Tomahawk. Он заявил, что передача данных снарядов ВСУ не планируется. Более того, данный вопрос в Вашингтоне даже не обсуждается. При этом Трамп подчеркнул, что пока США не намерены менять собственную позицию.

