Трамп сделал громкое заявление по Украине: президент США присмотрелся к России

Президент США Дональд Трамп в очередной раз сделал громкое заявление о конфликте России и Украины. Он пообещал урегулировать его в течение ближайших пары месяцев. Слова американского лидера прозвучали в эфире телеканала CBS.
О текущем российско-украинском конфликте глава Белого дома заговорил после вопроса со стороны журналиста. Тот поинтересовался, верит ли американский лидер в собственную способность быстро урегулировать конфликт. Например, в течение ближайших пары месяцев. И президент США ответил положительно.
«Я думаю, что мы с этим справимся, да», — сказал Трамп.
Немногим ранее американский лидер разрушил мечты Киева о крылатых ракетах Tomahawk. Он заявил, что передача данных снарядов ВСУ не планируется. Более того, данный вопрос в Вашингтоне даже не обсуждается. При этом Трамп подчеркнул, что пока США не намерены менять собственную позицию.