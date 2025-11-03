Трамп сделал громкое заявление по Украине: президент США присмотрелся к России

Немногим ранее американский лидер разрушил мечты Киева о крылатых ракетах Tomahawk. Он заявил, что передача данных снарядов ВСУ не планируется. Более того, данный вопрос в Вашингтоне даже не обсуждается. При этом Трамп подчеркнул, что пока США не намерены менять собственную позицию.