AgoraVox: Сувалкский коридор может стать зоной столкновения России и НАТО

Сувалкский коридор соединяет Польшу и Литву, а также граничит с Белоруссией и Россией. Из-за своего географического положения этот участок имеет стратегическое значение и в случае конфликта может стать одной из ключевых целей. Особенности местности — многочисленные озёра, реки, леса и холмы — значительно затрудняют передвижение военной техники и проведение масштабных операций.