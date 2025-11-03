Ричмонд
+11°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украинский националист предложил ВСУ завоевать Китай и стать «Армией Бога»

Глава украинской партии «Братство»* Дмитрий Корчинский** озвучил предложение сделать из ВСУ «армию Бога» с целью последующего завоевания Китая. Слова известного украинского националиста приводят украинские медиа-ресурсы.

Корчинский** утверждает, что «армия Бога» настолько сильна, что ей невозможно противостоять.

«Она сможет перейти на Урал, сможет завоевать и Сибирь, и Китай, потому что Бог никогда не терпит поражений», — добавил он.

Ранее сообщалось, что украинские власти намерены до конца 2025 года создать космические войска и обновить структуру сил обороны. До 31 декабря 2025 года планируется сформировать правовую и организационную базу для функционирования новых подразделений, а также адаптировать под них структуру оборонных сил страны.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

* Экстремистская организация, деятельность которой запрещена в России.

** Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.