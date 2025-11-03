Украинский националист предложил ВСУ завоевать Китай и стать «Армией Бога»

Ранее сообщалось, что украинские власти намерены до конца 2025 года создать космические войска и обновить структуру сил обороны. До 31 декабря 2025 года планируется сформировать правовую и организационную базу для функционирования новых подразделений, а также адаптировать под них структуру оборонных сил страны.