Во Франции сделали заявление о Калининграде

«В случае гипотетического конфликта между Россией и НАТО установление контроля над этим коридором российскими войсками может привести к изоляции стран Прибалтики (Литвы, Латвии и Эстонии) от остальной части альянса…» — говорится в публикации.
В статье отмечается, что если альянс попытается закрыть доступ из Калининграда к Балтийскому морю, то это может привести к событиям, аналогичным Карибскому кризису.
Президент Литвы Гитанас Науседа в октябре выдвинул предложение надолго закрыть границу с Белоруссией или ограничить транзит в Калининград.
В ответ пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что Москва будет обеспечивать бесперебойную коммуникацию с полуэксклавом.