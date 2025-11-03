Ричмонд
+11°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Приведет к изоляции». Во Франции сделали заявление о Калининграде

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Сувалкский коридор является местом гипотетического конфликта между Россией и НАТО, пишет Патрис Браво в AgoraVox.

Источник: РИА Новости

«В случае гипотетического конфликта между Россией и НАТО установление контроля над этим коридором российскими войсками может привести к изоляции стран Прибалтики (Литвы, Латвии и Эстонии) от остальной части альянса…» — говорится в публикации.

Автор считает, что из-за своего географического положения Калининградская область представляет собой идеальную платформу для размещения систем электронной разведки и ракетных комплексов.

В статье отмечается, что если альянс попытается закрыть доступ из Калининграда к Балтийскому морю, это может спровоцировать кризис, аналогичный Карибскому.

Президент Литвы Гитанас Науседа в октябре выдвинул предложение надолго закрыть границу с Белоруссией или ограничить транзит в Калининград.

В ответ пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что Москва будет обеспечивать бесперебойную коммуникацию с полуэксклавом.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше