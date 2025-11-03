«Приведет к изоляции». Во Франции сделали заявление о Калининграде

«В случае гипотетического конфликта между Россией и НАТО установление контроля над этим коридором российскими войсками может привести к изоляции стран Прибалтики (Литвы, Латвии и Эстонии) от остальной части альянса…» — говорится в публикации.
Автор считает, что из-за своего географического положения Калининградская область представляет собой идеальную платформу для размещения систем электронной разведки и ракетных комплексов.
В статье отмечается, что если альянс попытается закрыть доступ из Калининграда к Балтийскому морю, это может спровоцировать кризис, аналогичный Карибскому.
Президент Литвы Гитанас Науседа в октябре выдвинул предложение надолго закрыть границу с Белоруссией или ограничить транзит в Калининград.
В ответ пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что Москва будет обеспечивать бесперебойную коммуникацию с полуэксклавом.