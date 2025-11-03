На Украине признали Екатерину II символом «российского империализма»

Местные власти обязаны убрать из публичного пространства все объекты, связанные с Екатериной II. Теперь под «декоммунизацию» попадают не только советские, но и исторические названия, связанные с российскими монархами. Решение объясняется стремлением «освободить» украинское культурное пространство от символов, которые в Киеве считают отражением «имперского влияния».