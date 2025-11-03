Ричмонд
На Украине признали Екатерину II символом «российского империализма»

На Украине объекты культурного наследия и географические названия, связанные с императрицей Екатериной II, официально признали проявлением «российского империализма». Это следует из материалов украинского Института национальной памяти, с которыми ознакомился ТАСС.

Источник: Life.ru

Местные власти обязаны убрать из публичного пространства все объекты, связанные с Екатериной II. Теперь под «декоммунизацию» попадают не только советские, но и исторические названия, связанные с российскими монархами. Решение объясняется стремлением «освободить» украинское культурное пространство от символов, которые в Киеве считают отражением «имперского влияния».

Ранее сообщалось, что на Украине признали личность русского полководца Михаила Кутузова проявлением «российского империализма». Все объекты, названные в его честь, подлежат обязательному переименованию в рамках политики декоммунизации.

