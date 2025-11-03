Трамп заявил, что РФ и другие страны якобы тайно испытывают ядерное оружие

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия, Китай, КНДР, Пакистан и ряд других стран якобы тайно проводят подземные испытания ядерного оружия.
«Они не рассказывают вам об этом. И, знаете, каким бы могущественным оно ни было, мир огромен. Совсем не обязательно знать, где проходят испытания. Они проводят их глубоко под землей, и люди не знают, что именно происходит. Вы чувствуете лишь небольшую вибрацию», — сказал американский лидер в интервью американскому телеканалу CBS News.
Трамп подчеркнул, что Соединенные Штаты, «как и другие государства», будут испытывать ядерное вооружение. Он также отметил, что у Вашингтона «больше ядерного оружия, чем у любой другой страны».
