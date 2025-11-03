Corriere della Sera: Рим и Париж выступают против передачи Киеву активов РФ

Италия и Франция выступают против передачи Киеву замороженных российских активов в рамках «репарационного кредита», пишет газета Corriere della Sera.
По данным издания, в Париже и Риме обеспокоены финансовой ответственностью в случае признания использования российских активов незаконным.
Ранее в Бельгии заявили о незаконности идеи ЕС об экспроприации активов России.
Участники саммита ЕС не смогли достичь единого решения по предложению Еврокомиссии об использовании замороженных российских активов в интересах Украины.
В Кремле заявляли, что Россия будет принимать правовые меры против всех причастных к конфискации ее замороженных активов.