Corriere della Sera: Рим и Париж выступают против передачи Киеву активов РФ

Сообщается, что Италия и Франция обеспокоены финансовой ответственностью.

Источник: Аргументы и факты

Италия и Франция выступают против передачи Киеву замороженных российских активов в рамках «репарационного кредита», пишет газета Corriere della Sera.

По данным издания, в Париже и Риме обеспокоены финансовой ответственностью в случае признания использования российских активов незаконным.

Ранее в Бельгии заявили о незаконности идеи ЕС об экспроприации активов России.

Участники саммита ЕС не смогли достичь единого решения по предложению Еврокомиссии об использовании замороженных российских активов в интересах Украины.

В Кремле заявляли, что Россия будет принимать правовые меры против всех причастных к конфискации ее замороженных активов.