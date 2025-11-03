Добровольческий корпус уничтожает дроны ВСУ в небе над Часовым Яром

«Севернее Часового Яра противник, пытаясь остановить наступление наших подразделений, задействовал большое количество дронов. Операторы БПЛА бригады “Север-V” устроили настоящую охоту на эти беспилотники. Для их уничтожения используется всё — металлические подвески, сети и, конечно, тараны», — сообщили в группировке.
Украинские военные прибегают к массированному применению дронов в воздухе, чтобы замедлить темп продвижения российских сил на этом направлении. Успехов ВСУ не достигают.
Ранее сообщалось, что попытка высадки диверсионно-разведывательной группы Главного управления разведки (ГУР) Украины была пресечена под Красноармейском. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что группа была атакована сразу после высадки, в результате чего понесла потери.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.