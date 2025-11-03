Протяжённость тоннеля между Россией и США может достичь 112 км

Как пояснил специалист, хотя минимальная ширина пролива для соединения России и Аляски в наиболее узком месте составляет около 83 километров, фактическая длина тоннеля будет больше за счёт подъездных путей и особенностей трассировки. Маршрут спроектирован с учётом географических особенностей местности, в частности наличия в центральной части пролива двух островов — Ратманова и Крузенштерна, разделённых всего четырьмя с половиной километрами водного пространства. Именно эти острова предлагается эффективно использовать в качестве опорных пунктов при строительстве.