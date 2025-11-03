Европа может прекратить помощь Киеву из-за Бельгии: Брюссель сломал все одним запретом

Отказ Бельгии от поддержки идеи по предоставлению кредита Украине за счет замороженных на Западе российских активов может сподвигнуть Международный валютный фонд прекратить помощь Киеву. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на собственные источники в Евросоюзе.
На данный момент сторонники предоставления денег Украине уверены в важности поддержки Киева Международным валютным фондом. И тот, во многом, соглашается с такой позицией. Поэтому думает о передаче Киеву восьми миллиардов долларов в течение следующих трех лет. Но есть загвоздка — для принятия решения нужен консенсус ЕС.
Поэтому при несогласовании выдачи средств за счет замороженных активов РФ схема может перестать работать. А шанс не достичь компромисса все же есть. Времени для этого остается все меньше, а Бельгия до сих пор выступает против инициативы.
Немногим ранее о желании Запада конфисковать замороженные российские активы высказалась официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что Москва точно даст ответ. Причем такой, который станет болезненным для всего Евросоюза.