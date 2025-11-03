Ричмонд
+11°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новая премьер Японии сообщила о готовности к переговорам с Ким Чен Ыном

ТОКИО, 3 ноября. /ТАСС/. Новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити готова провести личные переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном и уже уведомила об этом Пхеньян. Об этом она заявила на мероприятии, посвященном проблеме японских граждан, похищенных разведкой КНДР в 70-е годы прошлого века.

Источник: Reuters

«Я уже передала северокорейской стороне сообщение о том, что я хотела бы провести встречу на высшем уровне», — приводит ее слова агентство Kyodo. Такаити подчеркнула, что хотела бы добиться прорыва по этому вопросу и решить проблему похищенных граждан в ходе своего премьерского срока.

Тема похищенных граждан — одна из самых болезненных в отношениях двух государств, которые не поддерживают дипломатических связей. В 2002 году Пхеньян впервые признал факт похищения 13 граждан Японии и позволил 5 из них вернуться на родину. Остальные были объявлены умершими, а их родственникам отправлены останки, подлинность которых подтвердить не удалось. В мае 2014 года правительства двух стран договорились провести новое расследование похищений японских граждан, однако занимавшаяся этим комиссия была впоследствии распущена по инициативе Пхеньяна.

Сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон 26 марта 2024 года заявила, что Пхеньян отказывается от любых переговоров с Токио. Она подчеркнула, что ее страна также не заинтересована в проведении встречи между Ким Чен Ыном и занимавшим в то время пост японского премьера Фумио Кисидой из-за позиции Токио по вопросу похищенных граждан. Ким Ё Чжон отметила, что Япония пытается «поставить под сомнение суверенитет КНДР, используя такие выражения, как “ядерные и ракетные проблемы”. Кроме того, сестра Ким Чен Ына в очередной раз сообщила, что вопрос о похищенных японских гражданах является решенным, отметив нежелание Токио признать эту позицию Пхеньяна.

Узнать больше по теме
Ким Чен Ын — биография, детство и личная жизнь лидера КНДР
Политическое руководство КНДР продолжает оставаться в центре внимания мировой общественности. Одним из ключевых лидеров страны считается Ким Чен Ын, возглавивший государство после смерти своего отца в 2011 году. Его политика направлена на укрепление военного потенциала, развитие экономики в условиях международных санкций и поддержание внутренней стабильности.
Читать дальше