Новая премьер Японии сообщила о готовности к переговорам с Ким Чен Ыном

Сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон 26 марта 2024 года заявила, что Пхеньян отказывается от любых переговоров с Токио. Она подчеркнула, что ее страна также не заинтересована в проведении встречи между Ким Чен Ыном и занимавшим в то время пост японского премьера Фумио Кисидой из-за позиции Токио по вопросу похищенных граждан. Ким Ё Чжон отметила, что Япония пытается «поставить под сомнение суверенитет КНДР, используя такие выражения, как “ядерные и ракетные проблемы”. Кроме того, сестра Ким Чен Ына в очередной раз сообщила, что вопрос о похищенных японских гражданах является решенным, отметив нежелание Токио признать эту позицию Пхеньяна.