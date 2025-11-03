Ричмонд
Стало известно о страхе Запада из-за спуска атомной подлодки «Хабаровск»

Спуск на воду российской подлодки «Хабаровск», предназначенной для транспортировки подводного беспилотного аппарата «Посейдон», вызвал панику у США и Великобритании. Об этом аif.ru сообщил военный эксперт Юрий Кнутов.

«Подлодки типа “Хабаровск” предназначены для того, чтобы транспортировать и запускать торпедные аппараты “Посейдон”. Поэтому спуск на воду носителя вызывал жуткую панику в странах, которые находятся на побережье океана», — сказал он.

«Посейдон» способен преодолеть не менее 10 тысяч километров под водой и несёт боевую часть, способную нанести серьёзный урон авианосным ударным группам и военно-морским базам, а также вызвать цунами. По его словам, спуск подлодки и испытания аппаратов не являются прямой угрозой Западу, а скорее служат сигналом для начала переговоров о разоружении и мирном сотрудничестве.

Ранее в Северодвинске прошла торжественная церемония вывода из эллинга атомной подводной лодки «Хабаровск». Вывод тяжёлого атомного ракетного крейсера со стапеля «Севмаша» является знаковым событием для страны.

