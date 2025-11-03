Ричмонд
Rebelion: «Буревестник» вернет Западу здравомыслие

МАДРИД, 3 ноября. /ТАСС/. Испытания новой российской крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной энергоустановкой «Буревестник» усмирят политиков на Западе и принудят действовать, исходя из реализма. Такое мнение выразило испанское издание Rebelion.

Источник: РИА "Новости"

«Ракета “Буревестник” должна вернуть здравомыслие тем, кто стремится продолжать войну, развязанную ими на Украине», — считает издание.

Это прежде всего касается, отметил Rebelion, Великобритании, Франции и США, поскольку РФ не только превосходит их по величине арсенала ядерных боеголовок, но и «благодаря новой ракете», обладает оружием, которого нет у других ядерных держав.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе верховному главнокомандующему Владимиру Путину 26 октября сообщил о завершении испытаний «Буревестника». В ходе испытаний ракета находилась в воздухе около 15 часов, преодолела 14 тыс. км, что, по словам начальника Генштаба, не является пределом. Он подчеркнул, что во время полета «Буревестника» были выполнены все заданные вертикальные и горизонтальные маневры и «тем самым продемонстрированы высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны».

