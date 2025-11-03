В списке награжденных ко Дню культуры в Японии снова не оказалось россиян

Между тем ранее в разные годы орденов Восходящего солнца были удостоены российские деятели культуры и науки мирового значения, и люди, оставившие след в развитии отношений Японии и России, в том числе музыкант Мстислав Ростропович, кинорежиссер Александр Сокуров, дирижер Валерий Гергиев, балерина Майя Плисецкая и многие другие.