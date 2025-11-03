В списке награжденных ко Дню культуры в Японии снова не оказалось россиян

Россиян снова не включили в списки награжденных орденом Восходящего солнца и другими японскими знаками отличия ко Дню культуры.
В список, опубликованный правительством Японии, вошли 3963 японца и 104 иностранца. Среди них оказался, в том числе, муж нового премьера Японии, экс-депутат нижней палаты парламента Таку Такаити. Он был удостоен ордена Восходящего солнца с большой лентой. Также наград удостоены писатель Го Нагаи и создатель игры Dragon Quest Юдзи Хории. Среди иностранцев был награжден экс-глава евродипломатии Жозеп Боррель.
Отметим, что списки награжденных публикуются 29 апреля, ко дню Сёва (посмертное имя императора Хирохито), и 3 ноября, в День культуры.
С апреля 2022 года в списках награжденных перестали появляться имена российских деятелей науки и культуры, исследователей Японии.
Между тем ранее в разные годы орденов Восходящего солнца были удостоены российские деятели культуры и науки мирового значения, и люди, оставившие след в развитии отношений Японии и России, в том числе музыкант Мстислав Ростропович, кинорежиссер Александр Сокуров, дирижер Валерий Гергиев, балерина Майя Плисецкая и многие другие.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала условие для возобновления диалога России и Японии.