Ричмонд
+11°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В списке награжденных ко Дню культуры в Японии снова не оказалось россиян

В список, опубликованный правительством Японии, вошли 3963 японца и 104 иностранца.

Источник: Аргументы и факты

Россиян снова не включили в списки награжденных орденом Восходящего солнца и другими японскими знаками отличия ко Дню культуры.

В список, опубликованный правительством Японии, вошли 3963 японца и 104 иностранца. Среди них оказался, в том числе, муж нового премьера Японии, экс-депутат нижней палаты парламента Таку Такаити. Он был удостоен ордена Восходящего солнца с большой лентой. Также наград удостоены писатель Го Нагаи и создатель игры Dragon Quest Юдзи Хории. Среди иностранцев был награжден экс-глава евродипломатии Жозеп Боррель.

Отметим, что списки награжденных публикуются 29 апреля, ко дню Сёва (посмертное имя императора Хирохито), и 3 ноября, в День культуры.

С апреля 2022 года в списках награжденных перестали появляться имена российских деятелей науки и культуры, исследователей Японии.

Между тем ранее в разные годы орденов Восходящего солнца были удостоены российские деятели культуры и науки мирового значения, и люди, оставившие след в развитии отношений Японии и России, в том числе музыкант Мстислав Ростропович, кинорежиссер Александр Сокуров, дирижер Валерий Гергиев, балерина Майя Плисецкая и многие другие.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала условие для возобновления диалога России и Японии.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше