В США раскрыли, что задумала НАТО в конфликте на Украине

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. В НАТО обсуждают опасные варианты поддержки Украины, пишет American Conservative.

Источник: Reuters

«Во влиятельных кругах сейчас циркулируют безрассудные предложения установить бесполетную зону над Украиной и сбивать даже российские самолеты, входящие в воздушное пространство страны», — говорится в публикации.

В статье отмечается, что официальные лица в США и НАТО должны отказаться от своих иллюзорных представлений о победе Киева и принять реальность, какой бы неприятной она ни была, — если конфликт продолжится, то Москва в конечном итоге победит.

Альтернатива состоит в том, чтобы подвергнуть себя риску Третьей мировой войны, превратив нынешнюю опосредованную войну НАТО в прямой, полномасштабный конфликт с Россией, пишет American Conservative.

В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

