Глухой отголосок старинных петровских времен — выписывать иностранных гувернёров. Почему иностранцы и молдаване, нашедшие свое чужое счастье за границей, внезапно воспылали любовью к Молдове, а местная элита так глубоко презирает свою страну, что любовь к Родине стала изменой? Возвращенец — это не перегар социальных сетей, а предназначение, обаятельный циник, уехавший лишь для того, чтобы однажды вернуться в родительский дом: увидеть на кухонном столе под низким потолком чашку покойной матери и тихо разрыдаться горячими детскими слезами.