Минск готов разместить своих миротворцев на территории Украины при необходимости. Подробности в эфире СТВ сообщил начальник отдела международного военного сотрудничества и миротворческой деятельности командования сил специальных операций Вооруженных Сил Алексей Скобей.
Начальник отдела международного военного сотрудничества отметил, что будет сложно, однако все зависит не только от белорусской стороны. Он уточнил, что белорусские миротворцы готовы к размещению на территории Украины, однако это будет зависеть от того, как стороны между собой будут принимать решения.
— Мы готовы оказать помощь по просьбе двух сторон. Тут все, как говорится, зависит от не только нас одних. То есть будет зависеть от того, как стороны между собой будут принимать решения, — отметил Алексей Скобей.
По его словам, если хотят миротворцев под эгидой ООН, то для этого необходимо обратиться в указанную организацию.
— Далее будет определяться какие это будут страны. Все должно быть по обоюдному решению. После этого, соответственно, главой государства будет принято решение о направлении, — уточнил начальник отдела международного военного сотрудничества и миротворческой деятельности командования сил специальных операций.
