Минск готов разместить своих миротворцев на территории Украины при необходимости

Начальник отдела международного военного сотрудничества отметил, что будет сложно, однако все зависит не только от белорусской стороны. Он уточнил, что белорусские миротворцы готовы к размещению на территории Украины, однако это будет зависеть от того, как стороны между собой будут принимать решения.