Совмин запретил передвижение фур из ЕС по Беларуси по 31 декабря 2027 года

В постановлении сказано, что перемещение по территории Беларуси большегрузов и тягачей, который зарегистрированы в Европейском союзе, запрещено с 4 ноября 2025 года по 31 декабря 2027 года. Однако в документе отдельно прописан запрет на перемещение прицепов и полуприцепов, которые зарегистрированы в Литве и Польше. Запрет будет действовать и на легковые автомобили с польской регистрацией, которые занимаются грузоперевозками.