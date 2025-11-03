Ричмонд
Совмин запретил передвижение фур из ЕС по Беларуси по 31 декабря 2027 года

Совмин пояснил, какие фуры из ЕС смогут ездить по территории Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Совмин запретил передвижение фур из ЕС по Беларуси по 31 декабря 2027 года. Это следует из постановления белорусского правительства № 599 от 31 октября 2025 года. Документ размещен на Национальном правовом портале.

В постановлении сказано, что перемещение по территории Беларуси большегрузов и тягачей, который зарегистрированы в Европейском союзе, запрещено с 4 ноября 2025 года по 31 декабря 2027 года. Однако в документе отдельно прописан запрет на перемещение прицепов и полуприцепов, которые зарегистрированы в Литве и Польше. Запрет будет действовать и на легковые автомобили с польской регистрацией, которые занимаются грузоперевозками.

В постановлении есть и ряд исключений. Так, фуры с европейской регистрацией могут ездить от пунктов пропуска и в обратном направлении. Это будет действовать для перецепов и перегрузов. Но нельзя использовать прицепы (полуприцепы), зарегистрированные в Польше и Литве.

Такая же норма будет распространяться для большегрузов и прицепов с литовской регистрацией. Разрешено ездить только от белорусско-литовской границы и в обратном направлении. Вместе с тем перегрузы, перецепы и заправка транспортных средств разрешается в определенных местах. Подробная информация здесь.

Ранее Литва закрыла два пункта пропуска на границе с Беларусью до 30 ноября.

Кроме того, правительство Беларуси приняло ответные меры на закрытие Литвой границы.

Тем временем таможня Беларуси сделала заявление из-за увеличившейся в шесть раз очереди из авто на границе с Польшей.