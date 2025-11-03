Ричмонд
+11°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко поручил удержать инфляцию в 2026 году на уровне не более 7%

МИНСК, 3 ноя — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о важнейших прогнозных параметрах экономики на 2026 год, сообщает пресс-служба главы государства.

Источник: Sputnik.by

«Для Национального банка и правительства устанавливается целевая задача по ограничению инфляции на уровне, не превышающем 7%», — говорится в сообщении.

В аналогичном указе с параметрами на 2025 год говорилось, что индекс потребительских цен не должен быть выше 5%. Рост ВВП тогда предполагался на уровне 4,1%, а сейчас — 2,8%.

Планируется, что росту будут способствовать увеличение инвестиций в основной капитал, опережающий рост экспорта товаров и услуг и стимулирующий рост доходов населения.

В аналогичном указе с параметрами на 2025 год говорилось, что индекс потребительских цен не должен быть выше 5%. Рост ВВП тогда предполагался на уровне 4,1%, а сейчас — 2,8%. Планируется, что росту будут способствовать увеличение инвестиций в основной капитал, опережающий рост экспорта товаров и услуг (на 3,7%) и стимулирующий рост доходов населения (на 4,8%).

Ожидается, что вырастет именно «с преимущественным наращиванием его физических объемов». Беларусь намерена расширять поставки в страны «дальней дуги» и восстанавливать свои позиции на традиционных рынках сбыта в СНГ.

Глава государства утвердил и целевые показатели денежно-кредитной политики на будущий год. Планируется, что международные резервные активы страны по итогам 2026-го должны быть не менее 9,2 млрд в долларовом эквиваленте.

Как и ранее, сохранится курс на инвестиционное финансирование. Оно должно вырасти минимум на 13%.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше