Лукашенко поручил удержать инфляцию в 2026 году на уровне не более 7%

«Для Национального банка и правительства устанавливается целевая задача по ограничению инфляции на уровне, не превышающем 7%», — говорится в сообщении.
В аналогичном указе с параметрами на 2025 год говорилось, что индекс потребительских цен не должен быть выше 5%. Рост ВВП тогда предполагался на уровне 4,1%, а сейчас — 2,8%.
Планируется, что росту будут способствовать увеличение инвестиций в основной капитал, опережающий рост экспорта товаров и услуг и стимулирующий рост доходов населения.
В аналогичном указе с параметрами на 2025 год говорилось, что индекс потребительских цен не должен быть выше 5%. Рост ВВП тогда предполагался на уровне 4,1%, а сейчас — 2,8%. Планируется, что росту будут способствовать увеличение инвестиций в основной капитал, опережающий рост экспорта товаров и услуг (на 3,7%) и стимулирующий рост доходов населения (на 4,8%).
Ожидается, что вырастет именно «с преимущественным наращиванием его физических объемов». Беларусь намерена расширять поставки в страны «дальней дуги» и восстанавливать свои позиции на традиционных рынках сбыта в СНГ.
Глава государства утвердил и целевые показатели денежно-кредитной политики на будущий год. Планируется, что международные резервные активы страны по итогам 2026-го должны быть не менее 9,2 млрд в долларовом эквиваленте.
Как и ранее, сохранится курс на инвестиционное финансирование. Оно должно вырасти минимум на 13%.