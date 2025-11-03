В своем Telegram-канале Медведев обратил внимание на то, что Запад передал Киеву полтриллиона евро.
«С одной стороны, безумно много. Даже принимая во внимание то, сколько кровавые киевские клоуны (далее — ККК, не путать с американским расистским Ku Klux Klan) стырили с оборота. А украл новоявленный ККК безмерно. Но даже с учетом дикого воровства бандеровского режима — все равно безобразно, закритично много», — заявил Медведев.
Он отметил, что на эти деньги можно было бы построить новую нейтральную и благополучную Украину, «но не судьба».
«К чему я? А вот к чему — чем больше западный мир потратит своих средств на поддержку ККК, тем страшнее будет конец истории для режима кровавых киевских клоунов. И тем больше будет размер той нашей территории, которая в итоге вернется в родную Россию… Произойдет возврат наших граждан и российской власти на исконно российские земли», — заявил зампредседателя Совбеза.