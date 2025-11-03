Мишустин: Россия работает над ответной отменой виз для туристов из КНР

«Растет интерес российского и китайского народов к истории и традициям друг друга. Рассчитываем превысить прошлогодние показатели туристических обменов», — сказал Михаил Мишустин (цитата по «Интерфаксу»). Он отметил, что таким ожиданиям способствует переход на безвизовый режим въезда для россиян в КНР.
С 15 сентября Китай ввел 30-дневный безвизовый режим для россиян. Эта мера будет действовать на протяжении года в тестовом режиме. Владимир Путин пообещал ввести ответные меры для граждан КНР. По оценкам экспертов, отмена визового режима привела к росту популярности Китая у туристов из России.