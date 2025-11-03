Молдова впервые может стать членом Исполнительного совета ЮНЕСКО

Молдову на мероприятии представит глава Министерства иностранных дел вице-премьер Михай Попшой, который уже направился с рабочим визитом в Самарканд (Узбекистан), где с 3 по 4 ноября состоится конференция.
Также известно, что в рамках конференции Попшой выступит с речью, а также примет участие в общих дебатах. Также глава молдавской дипломатии проведет двусторонние встречи с представителями руководства ЮНЕСКО и некоторыми главами МИД стран-участниц мероприятия.
Исполнительный совет ЮНЕСКО — один из основных руководящих органов организации, он состоит из представителей 51 страны-члена организации, избираемых с учетом регионального и культурного представительства. Совет готовит работу конференции и осуществляет надзор за реализацией решений и определяет формы практической деятельности организации. В составе Исполнительного совета не может быть одновременно двух граждан одного и того же государства-члена ООН.