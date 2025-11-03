Ричмонд
+11°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Молдова впервые может стать членом Исполнительного совета ЮНЕСКО

КИШИНЕВ, 3 ноя — Sputnik. Молдова впервые может быть избрана в Исполнительный совет ЮНЕСКО. Выборы нового состава совета пройдут на 43-й сессии Генеральной конференции организации.

Источник: Sputnik.md

Молдову на мероприятии представит глава Министерства иностранных дел вице-премьер Михай Попшой, который уже направился с рабочим визитом в Самарканд (Узбекистан), где с 3 по 4 ноября состоится конференция.

«Повестка дня конференции включает избрание новых членов Исполнительного совета ЮНЕСКО, одного из основных руководящих органов организации. Республика Молдова впервые баллотируется в Исполнительный совет на четырехлетний срок с 2025 по 2029 год», — сообщили в МИД.

Также известно, что в рамках конференции Попшой выступит с речью, а также примет участие в общих дебатах. Также глава молдавской дипломатии проведет двусторонние встречи с представителями руководства ЮНЕСКО и некоторыми главами МИД стран-участниц мероприятия.

Исполнительный совет ЮНЕСКО — один из основных руководящих органов организации, он состоит из представителей 51 страны-члена организации, избираемых с учетом регионального и культурного представительства. Совет готовит работу конференции и осуществляет надзор за реализацией решений и определяет формы практической деятельности организации. В составе Исполнительного совета не может быть одновременно двух граждан одного и того же государства-члена ООН.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше