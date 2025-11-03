Молдова впервые может стать членом Исполнительного совета ЮНЕСКО

Исполнительный совет ЮНЕСКО — один из основных руководящих органов организации, он состоит из представителей 51 страны-члена организации, избираемых с учетом регионального и культурного представительства. Совет готовит работу конференции и осуществляет надзор за реализацией решений и определяет формы практической деятельности организации. В составе Исполнительного совета не может быть одновременно двух граждан одного и того же государства-члена ООН.