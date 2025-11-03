СК: из Суджи в Курской области вывезли тела 300 погибших при вторжении ВСУ

«Это как фильм ужасов — никогда не подумаешь, что с тобой такое может случиться. Ведь XXI век на дворе — кажется, в наше время такое просто невозможно, — говорила местная жительница Анна в репортаже “Ъ”.— Честно сказать, и врагу не хочешь пожелать того, что перенесли мы».