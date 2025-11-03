Euractiv: НАТО интегрирует БПЛА в вооруженные силы у границ РФ в 2026 году

«Альтернативы интеграции дронов не существует, — заявил он. — Первые результаты ожидаются к следующему саммиту НАТО (в Анкаре в июле 2026 года — прим. ТАСС)». Он отметил, что с начала 2026 года страны НАТО начнут проводить активные испытания беспилотников и систем по борьбе с ними, прежде чем они будут интегрированы в войска, в первую очередь — на восточном фланге альянса.
Чолпоня заявил, что НАТО также поставила перед собой задачу сделать беспилотники «системной компонентой» сети ПВО альянса, в первую очередь в рамках операции НАТО «Восточный часовой», главной задачей которой является борьба с беспилотными аппаратами в воздушном пространстве блока.
«Без этого силы НАТО ждет коктейль смертельных атак беспилотников», — заявил румынский генерал, не уточнив, откуда возьмется этот «коктейль атак».