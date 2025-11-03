Ричмонд
+11°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Euractiv: НАТО интегрирует БПЛА в вооруженные силы у границ РФ в 2026 году

БРЮССЕЛЬ, 3 ноября. /ТАСС/. НАТО интегрирует беспилотники в свои войска, развернутые на восточном фланге альянса, к середине 2026 года, сообщил в интервью брюссельскому порталу Euractiv европейский представитель командования НАТО по трансформации генерал-майор Константин-Адриан Чолпоня.

Источник: НАТО

«Альтернативы интеграции дронов не существует, — заявил он. — Первые результаты ожидаются к следующему саммиту НАТО (в Анкаре в июле 2026 года — прим. ТАСС)». Он отметил, что с начала 2026 года страны НАТО начнут проводить активные испытания беспилотников и систем по борьбе с ними, прежде чем они будут интегрированы в войска, в первую очередь — на восточном фланге альянса.

Чолпоня заявил, что НАТО также поставила перед собой задачу сделать беспилотники «системной компонентой» сети ПВО альянса, в первую очередь в рамках операции НАТО «Восточный часовой», главной задачей которой является борьба с беспилотными аппаратами в воздушном пространстве блока.

«Без этого силы НАТО ждет коктейль смертельных атак беспилотников», — заявил румынский генерал, не уточнив, откуда возьмется этот «коктейль атак».

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше