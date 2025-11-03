Ричмонд
Bloomberg узнало о поставках Британией Киеву дополнительной партии ракет

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Великобритания недавно поставила Киеву дополнительную партию дальнобойных ракет Storm Shadow, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Источник: AP 2024

«Правительство Соединенного Королевства недавно поставило Украине дополнительные крылатые ракеты Storm Shadow», — передает агентство.

Источники не называют числа поставленных ракет.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

