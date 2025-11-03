Глава Минобороны Бельгии опроверг угрозы стереть Москву с лица земли

«Нужно прочитать интервью, которое я дал (газете — ред.) Humo. Но потом газета De Morgen действительно исказила то, что я сказал, очень злобно, неверно и несправедливо. Журналист спросил, собирается ли (президент РФ) Путин сбросить ядерную бомбу на Брюссель. Я ответил: нет, он этого не сделает. Журналист тогда спросил, почему я так категоричен, и я сказал, что Путин знает: если он это сделает, мы (НАТО — ред.) нанесём удары по Москве. Это базовый принцип НАТО уже 76 лет… А De Morgen в заголовке пишет: “Тео Франкен: если Путин нападёт на нас, мы сотрём Москву с лица земли”. Я этого не говорил, это крайне несправедливо. Первоначальная проблема в том, что заголовок ложный и вызвал реакции в Бельгии, за рубежом и в России. Но я никогда этого не говорил. Я лишь сказал, что Путин не применит оружие против Брюсселя, потому что он знает, что последствия будут очень серьёзными», — сказал он.