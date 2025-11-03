Ричмонд
Глава Минобороны Бельгии опроверг угрозы стереть Москву с лица земли

БРЮССЕЛЬ, 3 ноя — РИА Новости. Глава минобороны Бельгии Тео Франкен в интервью RTBF отрицает, что угрожал «стереть Москву с лица земли», и пытается переложить ответственность за эту формулировку на бельгийскую газету Morgen.

Источник: AP 2024

Российское посольство в Бельгии 28 октября отреагировало на интервью министра обороны Бельгии газете Morgen от 27 октября с прогнозами «российских ракетных ударов по Брюсселю» и угрозами «стереть Москву с карты мира» и заявило, что эти заявления совершенно ненормальны, представляют угрозу для будущего континента и способны ввергнуть его в новую войну.

«Нужно прочитать интервью, которое я дал (газете — ред.) Humo. Но потом газета De Morgen действительно исказила то, что я сказал, очень злобно, неверно и несправедливо. Журналист спросил, собирается ли (президент РФ) Путин сбросить ядерную бомбу на Брюссель. Я ответил: нет, он этого не сделает. Журналист тогда спросил, почему я так категоричен, и я сказал, что Путин знает: если он это сделает, мы (НАТО — ред.) нанесём удары по Москве. Это базовый принцип НАТО уже 76 лет… А De Morgen в заголовке пишет: “Тео Франкен: если Путин нападёт на нас, мы сотрём Москву с лица земли”. Я этого не говорил, это крайне несправедливо. Первоначальная проблема в том, что заголовок ложный и вызвал реакции в Бельгии, за рубежом и в России. Но я никогда этого не говорил. Я лишь сказал, что Путин не применит оружие против Брюсселя, потому что он знает, что последствия будут очень серьёзными», — сказал он.

Тео Франкен периодически попадает в местные СМИ в связи с различными скандалами: его фотографировали справляющим малую нужду после бурной вечеринки в общественном месте, он отказывался произнести «Да здравствует Бельгия!» на национальном празднике, а также обещал возобновить призыв молодежи в армию, что не вызвало энтузиазма в обществе.

