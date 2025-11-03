Финляндия предложила новое место и дату для встречи Путина и Трампа

Также глава Финляндии подчеркнул, что ядерную защиту страны обеспечивает Североатлантический альянс. «Раньше нам нужно было заботиться об этом самостоятельно, но ситуация в мире тогда была иной. Теперь мы участвуем во всех ключевых структурах», — заявил Стубб, отметив, хороший уровень и постоянное развитие местной обороны.