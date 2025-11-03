Еще представитель МИД сказал о наличии в Беларуси качественного и доступного образования, достойных условий для жизни семей, обеспечении иных социальных гарантий. Секрета еще сказал о месте Беларуси в международных рейтингах. Он заметил, что Беларусь находится на 32-м месте среди 167 государств по уровню развития, на 65-м месте среди 193 стран в Глобальном индексе человеческого развития, на 27-й строчке по индексу гендерного неравенства. А также достигла уровня гендерного равенства 73,6% с показателем лучшим, чем у 94 других стран.