МИД Беларуси призвал ЕС вернуться к диалогу и снять санкции

Заместитель министра иностранных дел Беларуси Игорь Секрета в Женеве сказал, что Минск призывает ЕС вернуться в русло диалога и снять все незаконные ограничения, пишет БелТА.
На универсальном периодическом обзоре по правам человека в Женеве замглавы МИД сказал, что Беларусь — социально ориентированное государство, в котором в центре внимания находится человек, его интересы и потребности. Секрета обратил внимание на эффективно работающую развитую в стране систему специализированных государственно-общественных институтов по защите и поощрению различных категорий прав человека. Также он заметил, что визитной карточкой республики заслуженно остается система социальной защиты.
— Последовательными усилиями государства обеспечивается устойчивый уровень социальной защищенности населения, — подчеркнул дипломат.
Еще он назвал важнейшим приоритетом госполитики в Беларуси доступную и эффективную систему здравоохранения. И подчеркнул, что каждый гражданин страны, независимо от уровня доходов и социального положения, может бесплатно получить любой вид медпомощи, в том числе самой высокотехнологичной. И заметил, что этим может похвастаться далеко не каждая страна даже в Европе.
Еще представитель МИД сказал о наличии в Беларуси качественного и доступного образования, достойных условий для жизни семей, обеспечении иных социальных гарантий. Секрета еще сказал о месте Беларуси в международных рейтингах. Он заметил, что Беларусь находится на 32-м месте среди 167 государств по уровню развития, на 65-м месте среди 193 стран в Глобальном индексе человеческого развития, на 27-й строчке по индексу гендерного неравенства. А также достигла уровня гендерного равенства 73,6% с показателем лучшим, чем у 94 других стран.
При этом дипломат заявил, что данные показатели могли бы быть еще выше, если бы не западные санкции против Беларуси. И, что санкционное давление нарушает экономические и социальные права не только белорусов, но и граждан многих других стран.
— Например, запрет на использование воздушного пространства Беларуси делает небезопасной гражданскую авиацию и сомнительной «зеленую сделку» Европейского союза. Западом закрыто большинство (а где-то и все, например Литвой) наземные погранпереходы, — прокомментировал он.
Резюмируя, дипломат призвал ЕС вернуться в русло диалога и снять все незаконные ограничения.
— Таким действиям не место в современном цивилизованном мире, — заключил замглавы МИД.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ЕС будет платить Беларуси за воздух. И также белорусский лидер сказал, что ЕС должен занять важнейшее место в многополярном мире.
Еще мы писали, что глава республики утвердил прирост цен в Беларуси в 2026 году на уровне 7%. Также лидер государства определил уровень инфляции не выше 7% в Беларуси на 2026 год.