Захарова: Италия «рухнет вся» в условиях бессмысленных трат на Украину

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Италия рухнет вся — «от экономики до башен», пока ее правительство будет бессмысленно тратить деньги своих налогоплательщиков на Украину. Об этом написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: РИА "Новости"

Дипломат обратила внимание сообщения в СМИ о том, что в самом центре Рима на Императорских форумах произошел частичный обвал исторической башни.

«Напомню, в мае текущего года МИД Италии отрапортовал о том, что “итальянская поддержка Украины, включая военную помощь и взносы, выплачиваемые через механизмы ЕС, достигает около €2,5 млрд, из которых около €1 млрд — для беженцев, €310 млн — на поддержку государственного бюджета и €93 млн — на гуманитарную деятельность”. Пока итальянское правительство будет бессмысленно тратить деньги своих налогоплательщиков, Италия рухнет вся: от экономики до башен», — отметила дипломат.

Согласно данным агентства ANSA, в результате обвала исторической башни в центре Рима пострадали четыре человека, в том числе один серьезно.

