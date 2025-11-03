Захарова: Италия «рухнет вся» в условиях бессмысленных трат на Украину

«Напомню, в мае текущего года МИД Италии отрапортовал о том, что “итальянская поддержка Украины, включая военную помощь и взносы, выплачиваемые через механизмы ЕС, достигает около €2,5 млрд, из которых около €1 млрд — для беженцев, €310 млн — на поддержку государственного бюджета и €93 млн — на гуманитарную деятельность”. Пока итальянское правительство будет бессмысленно тратить деньги своих налогоплательщиков, Италия рухнет вся: от экономики до башен», — отметила дипломат.