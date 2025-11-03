Верховный лидер Ирана назвал условие сотрудничества с США

«Американцы иногда говорят, что хотели бы сотрудничать с Ираном. Сотрудничество с Ираном невозможно до тех пор, пока США продолжают поддерживать проклятый сионистский режим, содержать военные базы и вмешиваться в дела региона», — сказал Али Хаменеи (цитата по Reuters).
Как добавил аятолла, в ближайшее время рассчитывать на восстановление отношений между Тегераном и Вашингтоном не стоит. По его словам, если это и произойдет, то только позднее.
В октябре президент США Дональд Трамп заявил о готовности заключить сделку с Ираном, если Тегеран готов сделать такой шаг. Трамп также говорил, что «рука дружбы и сотрудничества открыта».