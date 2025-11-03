Newsweek: США проведут испытание межконтинентальной баллистической ракеты

Как пишет издание, баллистическую ракету запустят с базы Космических сил США в Калифорнии в направлении полигона противоракетной обороны на Маршалловых островах в Тихом океане. Предстоящее испытание станет вторым за последние два месяца. В сентябре американские войска запустили четыре невооруженные ракеты Trident II D5 в Атлантическом океане.