Ричмонд
+12°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Newsweek: США проведут испытание межконтинентальной баллистической ракеты

США готовятся провести испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, способной нести ядерный заряд, пишет Newsweek со ссылкой на уведомление. Испытание МБР может стать первым после решения Дональда Трампа возобновить ядерные испытания.

Источник: U.S. Air Force

Как пишет издание, баллистическую ракету запустят с базы Космических сил США в Калифорнии в направлении полигона противоракетной обороны на Маршалловых островах в Тихом океане. Предстоящее испытание станет вторым за последние два месяца. В сентябре американские войска запустили четыре невооруженные ракеты Trident II D5 в Атлантическом океане.

Предыдущий раз США испытывали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III 22 мая. Она пролетела 6,7 тыс. км со скоростью более 24,1 тыс. км/ч. Всего на вооружении армии США находится около 400 ракет Minuteman III.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше