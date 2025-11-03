Алиев прокомментировал возвращение азербайджанцев в Армению

В 2024 году Алиев заявил, что азербайджанцы, ранее проживающие на территории Армении, со временем вернутся на свои родные края и «для этого нужна лишь политическая воля Еревана». Мысль о возвращении азербайджанского населения на современную территорию Армении Алиев озвучил не впервые. В 2022 году он заявил, что Баку ожидает от Еревана четкого заявления о том, каким образом азербайджанцы, «изгнанные с сегодняшней территории Армении, из Западного Азербайджана, либо потомки тех, кто был изгнан, могут вернуться на свои исторические земли — посещать их либо жить на этих землях». На данный момент вопрос о массовом возвращении азербайджанского населения в Армению остается нерешенным.