В США направили предупреждение Западу после заявлений о российском оружии

«Считается, что атаки в толще Мирового океана практически невозможно перехватить — в отличие от ракет, которые запускаются с подводных лодок в воздух», — отметило издание.
Журнал подчеркнул, что комплексы «Посейдон» предназначены для подрыва боеголовок на глубине и могут создавать радиоактивное цунами, нанося массированный ущерб побережью противника.
В статье также упоминается, что стратегические ядерные силы России лидируют в мире по ряду показателей, а подводный комплекс «Посейдон» в сочетании с подлодкой «Хабаровск» — лишь один из примеров этого превосходства.
В субботу в Северодвинске под руководством министра обороны Андрея Белоусова на судостроительном предприятии АО «Производственное объединение “Севмаш” состоялась церемония вывода из эллинга атомной подводной лодки “Хабаровск”.
Владимир Путин 29 октября сообщил, что Россия провела испытания подводного аппарата «Посейдон». Как отметил в беседе с РИА Новости экс-начальник Главного штаба ВМФ адмирал Виктор Кравченко, спущенная на воду на «Севмаше» АПЛ «Хабаровск» специально спроектирована и построена для ядерного подводного комплекса «Посейдон».