Вселиться в арендное жилье можно будет на порядок быстрее — Лукашенко подписал указ

Документ направлен на сокращение сроков заселения граждан в построенные государственные арендные квартиры до 30 рабочих дней от даты утверждения акта приемки жилого дома в эксплуатацию. В настоящее время такое заселение допустимо осуществлять в срок до 200 дней.
Указом сокращена продолжительность действующих процедур, необходимых для заселения граждан.
В частности, работы по технической инвентаризации строящегося жилого дома будут начинаться не позднее чем за 45 календарных дней до приемки его в эксплуатацию (сейчас — после утверждения акта ввода).
Сроки обращения за предоставлением арендного жилья, составления технических паспортов, регистрации объектов недвижимости и другие сокращаются до 1−5 дней (ранее — не менее одного месяца).
Указ вступает в силу с 1 января 2026 года.
До указанного срока местным Советам депутатов поручено принять решения по заселению арендных квартир, находящихся в коммунальной собственности, также в 30-дневный срок.