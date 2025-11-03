Ричмонд
Вселиться в арендное жилье можно будет на порядок быстрее — Лукашенко подписал указ

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 ноября подписал указ № 388 «О совершенствовании порядка заселения арендного жилья». Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Документ направлен на сокращение сроков заселения граждан в построенные государственные арендные квартиры до 30 рабочих дней от даты утверждения акта приемки жилого дома в эксплуатацию. В настоящее время такое заселение допустимо осуществлять в срок до 200 дней.

Указом сокращена продолжительность действующих процедур, необходимых для заселения граждан.

В частности, работы по технической инвентаризации строящегося жилого дома будут начинаться не позднее чем за 45 календарных дней до приемки его в эксплуатацию (сейчас — после утверждения акта ввода).

Сроки обращения за предоставлением арендного жилья, составления технических паспортов, регистрации объектов недвижимости и другие сокращаются до 1−5 дней (ранее — не менее одного месяца).

Указ вступает в силу с 1 января 2026 года.

До указанного срока местным Советам депутатов поручено принять решения по заселению арендных квартир, находящихся в коммунальной собственности, также в 30-дневный срок.

