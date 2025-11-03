Ричмонд
В Риме произошло обрушение исторической башни: что известно к этому часу

В Риме недалеко от Колизея частично обрушилась историческая башня Конти. Об этом информирует РИА Новости.

Инцидент произошел на глазах у туристов в центре Рима на Императорских форумах.

Частичное обрушение произошло в 13.30. Из-за ЧП пострадали четыре строителя, которые работали на реконструкции башни. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Как сообщили в оперативных службах, не исключается, что под завалом внутри башни находится еще один человек.

После инцидента полиция и пожарные оцепили площадь, которая примыкает к проспекту Императорских форумов, ограничив таким образом движение в пешеходной зоне.

Спустя полтора часа после первого обрушения произошло второе. В результате облако каменной пыли накрыло людей, находившихся недалеко от здания. Полицейские расширили зону оцепления.

На месте ЧП работают спасательные службы.