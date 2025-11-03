В Риме произошло обрушение исторической башни: что известно к этому часу

Частичное обрушение произошло в 13.30. Из-за ЧП пострадали четыре строителя, которые работали на реконструкции башни. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Как сообщили в оперативных службах, не исключается, что под завалом внутри башни находится еще один человек.