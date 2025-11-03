Ричмонд
Newsweek: США проведут первое испытание межконтинентальной баллистической ракеты после заявлений Трампа

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соединенные Штаты проведут первое испытание межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), способной нести ядерный заряд, после заявления президента Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний. Об этом сообщает издание Newsweek со ссылкой на попавшие в его распоряжение навигационные предупреждения.

При этом подчеркивается, что МБР не будет оснащена боеголовкой. «Навигационные предупреждения указывают на то, что Соединенные Штаты запланировали первое испытание межконтинентальной баллистической ракеты, способной нести ядерный заряд, но не оснащенной боеголовкой», — говорится в публикации.

Запуск запланирован с базы Космических сил Ванденберг в Калифорнии. Ракету запустят в направлении полигона противоракетной обороны имени Рональда Рейгана на Маршалловых островах.

30 октября Трамп приказал Пентагону немедленно начать испытания ядерного оружия, сославшись на действия «других ядерных держав». Министр энергетики Крис Райт позже уточнил, что речь не идет о реальных детонациях, а о проверке компонентов, необходимых для инициирования атомного взрыва. -0-

