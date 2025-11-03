Больных раком отправляют домой. В Польше сообщили о сложной ситуации в больницах из-за нехватки средств

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Драматическая ситуация складывается в польских больницах по всей стране, медучреждения ограничивают прием новых пациентов, в том числе онкологических. Об этом сообщает RMF24.
По данным Высшего медицинского совета Польши, ситуация связана с исчерпанием финансирования Национального фонда здравоохранения. Некоторые плановые процедуры переносятся на 2026 год. Происходящее вызывает обеспокоенность как у пациентов, так и у врачей. Уточняется, что наиболее сложная ситуация в больницах Поморского воеводства.
Представитель медицинского совета отметил, что сообщения об ограничениях на лечение поступают со всей страны. Новым пациентам сообщают, что они не смогут начать лечение как минимум до нового года из-за нехватки средств.
«Поскольку Национальный фонд здравоохранения не платил в течение нескольких месяцев, больницы начали сами устанавливать ограничения. Они больше не могут финансировать лечение», — пояснили в фонде.
По оценкам Минздрава Польши, дефицит финансирования здравоохранения в 2026 году может достичь 23 млрд злотых. Таким образом, ситуация будет только усугубляться. -0-