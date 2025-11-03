Больных раком отправляют домой. В Польше сообщили о сложной ситуации в больницах из-за нехватки средств

По данным Высшего медицинского совета Польши, ситуация связана с исчерпанием финансирования Национального фонда здравоохранения. Некоторые плановые процедуры переносятся на 2026 год. Происходящее вызывает обеспокоенность как у пациентов, так и у врачей. Уточняется, что наиболее сложная ситуация в больницах Поморского воеводства.