Вучич предложил провести парламентские выборы раньше срока

Как передает Financial Times (FT), на брифинге Вучич сказал, что «выборы состоятся до окончания срока» в декабре 2027 года. Точные даты «определят компетентные органы», добавил он. Собеседник FT сказал, что Александр Вучич может объявить о проведении досрочных выборов не раньше конца 2026 года.