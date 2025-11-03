Швейцария назвала свою позицию по поводу конфискации российских активов

Вопрос о возможной конфискации замороженных российских активов обсуждается в Европейском союзе с весны 2024 года. ЕС рассматривает использование около 210 миллиардов евро российских резервов для выдачи кредитов Украине, однако страны-члены не достигли единого решения из-за разногласий. Против экспроприации выступают Бельгия, где через Euroclear депонировано до 95% активов, опасаясь финансовых последствий и ответных исков России, а также немецкие деловые круги, оценивающие потенциальные убытки для Германии в более чем 100 миллиардов евро.