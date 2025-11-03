Президент Швейцарии заявила, что не обсуждает с ЕС конфискацию активов РФ

Швейцария не участвует в обсуждениях в рамках Европейского союза относительно потенциальной конфискации замороженных российских активов с целью оказания помощи Украине. Об этом сообщила президент и министр финансов Швейцарии Карин Келлер-Зуттер на пресс-конференции для иностранных журналистов в Берне, отвечая на вопрос ТАСС.