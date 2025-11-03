Президент Швейцарии заявила, что не обсуждает с ЕС конфискацию активов РФ

«Как вы знаете, Швейцария не является членом ЕС, поэтому мы не участвуем в этих дискуссиях», — сказала глава государства.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что не намерен участвовать в обсуждениях Евросоюза относительно конфискации замороженных российских активов. Он также отметил, что возможности Штатов по оказанию экономического давления на Россию ограничены из-за отсутствия значительных экономических связей, поскольку Россия не является крупным потребителем американских товаров.
