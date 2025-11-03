На хэллоуинских выходных в США убиты более ста человек, включая подростков

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более ста человек, включая подростков, убиты в результате стрельбы в период хэллоуинских выходных в США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные подсчеты, основанные на информации из открытых источников.
Кроме того, в результате данных инцидентов по всей стране пострадали свыше 200 человек. По данным статистики организации Gun Violence Archive, всего за эти дни зафиксировано свыше 250 случаев стрельбы. Однако отмечается, что не все они связаны с празднованием Хэллоуина.
Американские СМИ за выходные сообщали об 11 случаях стрельбы, когда пострадавших было четверо и более. Так, в Кливленде на вечеринке в арендованном коттедже пострадали восемь несовершеннолетних. Еще четверых подростков ранили на праздновании Хэллоуина в Техасе. СМИ, в частности, сообщали о пятерых пострадавших в результате стрельбы в Оклахоме, четверо были ранены в Вирджинии. У бара в Миннесоте убили одного и ранили двоих, в штате Юта убили одного и ранили двоих подростков, также есть жертвы стрельбы на вечеринках в Калифорнии и других штатах. -0-