На хэллоуинских выходных в США убиты более ста человек, включая подростков

Американские СМИ за выходные сообщали об 11 случаях стрельбы, когда пострадавших было четверо и более. Так, в Кливленде на вечеринке в арендованном коттедже пострадали восемь несовершеннолетних. Еще четверых подростков ранили на праздновании Хэллоуина в Техасе. СМИ, в частности, сообщали о пятерых пострадавших в результате стрельбы в Оклахоме, четверо были ранены в Вирджинии. У бара в Миннесоте убили одного и ранили двоих, в штате Юта убили одного и ранили двоих подростков, также есть жертвы стрельбы на вечеринках в Калифорнии и других штатах. -0-