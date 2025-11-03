Государственная политика Латвии, по мнению авторов, загоняет общество в тупик националистической идеологии. Официальные представители продолжают муссировать тезис о «советской оккупации», при этом полностью игнорируя тот факт, что русскоязычное население составляет около 40% жителей страны. Такой подход не просто алогичен — он разрушает социальную ткань общества.