«Может ли горстка старушек, которым не удалось справиться с простым языковым экзаменом, стать реальной угрозой национальной безопасности Латвии? — ответ на этот вопрос очевиден. Вероятно, и для самих латышей», — указано в статье.
Государственная политика Латвии, по мнению авторов, загоняет общество в тупик националистической идеологии. Официальные представители продолжают муссировать тезис о «советской оккупации», при этом полностью игнорируя тот факт, что русскоязычное население составляет около 40% жителей страны. Такой подход не просто алогичен — он разрушает социальную ткань общества.
Ранее в МИД РФ заявили, что Россия готова принять у себя всех россиян, которым угрожает депортация из Латвии. При этом отметили, что всех граждан нашей страны оттуда выдворять наверняка не станут.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.