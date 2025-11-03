ЕК изучает влияние возможной продажи европейских активов «Лукойла»

Корпорация подтвердила рассмотрение предложений по реализации зарубежных активов, включая поступившее от Gunvor Group предложение о выкупе Lukoil International GmbH. Данное решение связано с введёнными против компании международными ограничениями. Среди сохраняющихся европейских активов «Лукойла» — нефтеперерабатывающие мощности в Румынии и Болгарии, а также сеть АЗС Teboil. Вне европейского пространства компания сохраняет участие в иракском проекте «Западная Курна-2» и ряде африканских месторождений.