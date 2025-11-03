Ричмонд
ЕК изучает влияние возможной продажи европейских активов «Лукойла»

Еврокомиссия начала изучать возможные последствия планируемого выхода «Лукойла» с европейского рынка. Об этом представитель ЕК Олоф Жилл сообщил в Брюсселе.

Он отметил, что, институция проводит консультации с Болгарией и другими государствами-членами для оценки всех аспектов планируемой продажи международных активов российской нефтяной компании.

Корпорация подтвердила рассмотрение предложений по реализации зарубежных активов, включая поступившее от Gunvor Group предложение о выкупе Lukoil International GmbH. Данное решение связано с введёнными против компании международными ограничениями. Среди сохраняющихся европейских активов «Лукойла» — нефтеперерабатывающие мощности в Румынии и Болгарии, а также сеть АЗС Teboil. Вне европейского пространства компания сохраняет участие в иракском проекте «Западная Курна-2» и ряде африканских месторождений.

Больше новостей о финансах, рынках и бизнесе — читайте в разделе «Экономика» на Life.ru.

