США готовится к запуску своей ракеты Minuteman III: где собираются провести испытания нового оружия

США готовится провести первый после указа американского лидера Дональда Трампа экспериментальный запуск своей баллистической ракеты Minuteman III. Техника может нести ядерный заряд. Об этом информирует Newsweek со ссылкой на навигационные уведомления.
По информации газеты, тестирование оружия проведут на территории базы Космических сил Ванденберг в Калифорнии. Ракета должна будет совершить полет до полигона ПРО имени Рональда Рейгана, который расположен на атолле Кваджалейн на Маршалловых островах. Траектория аналогична майскому испытанию. Тогда невооруженная МБР преодолела примерно 6,7 тысячи километров над Тихим океаном.
В статье уточняется, что это второе подобное испытание за последние два месяца. В сентябре американские подводники уже запускали четыре невооруженные ракеты Trident II D5 в Атлантике.
Ранее глава американского Минэнерго Крис Райт сообщал, что в стране планируются субкритические испытания в рамках работ с ядерным оружием. Он уточнил, что речь идет о проверке систем, а не о проведении настоящих ядерных взрывов.