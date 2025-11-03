США готовится к запуску своей ракеты Minuteman III: где собираются провести испытания нового оружия

По информации газеты, тестирование оружия проведут на территории базы Космических сил Ванденберг в Калифорнии. Ракета должна будет совершить полет до полигона ПРО имени Рональда Рейгана, который расположен на атолле Кваджалейн на Маршалловых островах. Траектория аналогична майскому испытанию. Тогда невооруженная МБР преодолела примерно 6,7 тысячи километров над Тихим океаном.